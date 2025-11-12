基隆今晨豪雨多處積水、落石 泥水沖入民宅

基隆調和街路面淹水已退，但水仍不斷湧出。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市昨天深夜到今天凌晨降豪雨，多處積淹水，還有泥水沖入民宅，市府工務處相關單位緊急搶災，今天已清除落石，淹水也已經逐漸退去。

據基隆災害應變中心指出，基隆24小時累積雨量達311毫米，其中以暖暖區、七堵區和中正區雨量最大，深夜有10餘處積淹水及泥流沖入民宅。

中正區調和街黃水淹路面，工務處已調派機具在調和路266巷對面沉沙池設臨時導管，路面積水清晨逐漸退了，山上沖下來的水仍很大，工務處後續增設排水暗管，以及豎井、沉沙池清理。

此外，中山區德安路有大石頭坍方，石塊相當大，工務處昨夜已派機具前往清除；暖暖區暖中路75號對面土石滑落，也已清除。

