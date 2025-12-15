基隆今驚傳命案！男跑警局自首：我槍殺了他「屍體棄車內停工業區」

社會中心／基隆報導

基隆市安樂區今（15）日驚傳槍擊命案。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區今（15）日驚傳槍擊命案。一名盧姓男子稍早突然自行前往基隆市警察局第一分局投案，供稱他剛在大武崙產業道路上，以槍枝射殺了一名鄭姓男子，同時進一步稱，他已將鄭男的屍體連同車輛，停放於基隆市大武崙工業區裡面；警方隨即前往現場，果真發現陳屍於車內的鄭男。

警方獲報後高度重視，立即派員前往大武崙工業區進行搜索，真的在盧男指述的地點，發現一輛可疑車輛，車內躺著一名男性死者。經初步勘驗，確認死者為鄭姓男子，明顯已死亡，且有槍擊傷勢；為了進一步採證與釐清案情，警方已將該輛涉案車輛拖往基隆拖吊場，由鑑識人員進行細部勘驗。

此外，由於嫌犯已自行投案，詳細的兇殺原因、槍枝來源，以及盧男與死者鄭男之間的關係與恩怨，都將是警方深入調查的重點。全案將朝殺人罪嫌方向偵辦，並持續釐清案發經過。

