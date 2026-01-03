基隆信義市場隱藏版老攤！厚切豬肝軟嫩到「亂七八糟」，什錦麵湯鮮味美，在地飄香40年

基隆｜邱記炒麵

什錦麵你最在意的是什麼食材？如果是豬肝，那這家你一定要來嚐嚐。這一兩年我回基隆想吃麵，大抵上都是收拾記憶中的乾麵老麵，直到幾陣子帶朋友回去信義市場賣了一甲子，一星期只賣三天，一天只賣兩小時的排隊名店「林家肉圓」時，意外發現旁邊的小攤也擠滿了人，而且炒菜的鍋聲、鑊氣滿滿，於是在網路上查了一下，原來是大名鼎鼎的「邱記炒麵」。結論:湯頭雖然鑊氣不是那麼明顯，但非常非常非常非常好喝，麵條中規中矩，豬肝應該是我吃過什錦麵最好吃的，沾點粉的肉片（有點像赤肉𡙡）也很棒，倒是蝦子相形失色。另有貢丸，吉古拉、蛤蜊。

基隆仁愛市場，在這幾年網路的推波助瀾下應該是家喻戶曉了，但信義市場因為離市區有一小段距離，知道的人可能不多。這個市場多數都是基隆人，特別是信義區一帶的。這個市場建於1973年，算吧算吧有50多年的歷史。被許多基隆人喻為隱藏版美食最多的市場，要是不想假日在仁愛市場人擠人，這裡倒是貼近基隆市民小吃的好選擇。

邱記炒麵位於信義市場1樓裡面的美食巷，附近的、賣完菜的都在這覓食，環境因為在市場裡自然談不上好，無法忍受的千萬別來。

這裡賣的也很簡單，就是炒麵、湯麵和各種湯，另外還有一個炒青菜。比較特別的是這裡的炒麵，除了常見的海鮮、肉、什錦炒麵，還有蚵仔、豬心、豬肝等內藏類的炒麵，當然以上都可以做成湯麵。順便說一下，這裡的招牌咖哩炒麵則要另加5元，但沒有基隆的特色炒麵「咖哩+炒茶」炒麵。

什錦麵90元，看起來湯色誘人，食材端也算是豐富，當然我指的是以這個價位而言。

先來一口什錦麵我最在乎的湯，這湯有一點鑊氣但不算太重，食材的鮮度完完全全在每一口都能嚐到，我不能說是我喝過最棒的什錦麵湯頭，但前五總是有的，最少這一碗最後我是一滴不剩。

至於麵，說來我最好的什錦麵是用帶點鹹味的油麵，但現在人為了健康很少用這種油麵，就像很多炒什錦麵不再用豬油一樣。這麵體本來就略粗，泡在湯中煮過後感覺有一點更澎脹，連帶湯汁吃來頗有飽嘴感。

什錦麵裡該有什麼食材，眾說紛紜也更有所好，但大抵上離不開那些常見的蝦、蜊、豬肝、肉片、魚板、貢丸等，在基隆經常還會見到吉古拉、木耳。這攤最精彩也讓我最難忘的是這厚切豬肝，厚切但又煮的軟嫩恰到好處，帶上一點點湯汁混合的美味，當真好吃得亂七八糟。

吃完和應該是二代的小老闆閒聊，並稱讚他們的豬肝好吃，他居然說下次點豬肝麵，他們用的豬肝（粉肝）更好（價差一倍），還拿豬肝本人給我看….。害我差點又坐下去再點一碗豬肝麵。

附帶一提的是這碗什錦麵用的是肉片，不是一般較常見的肉絲，而且這肉片還像赤肉羹一樣略沾了點粉，算是豬肝外另一樣我有感覺的食材。

整體來說，這應該是目前為止基隆什錦麵可能排第一，僅次於三家新北，老粉絲應該都知道那三家。

基隆邱記炒麵:基隆市信義區信二路204號201號信義市場1-43攤位，電話: 02 2423 9383，營業時間:07:30-14:30(星期一休)

