基隆信一路深夜車禍 失控擦撞3輛偵防車

（中央社記者王朝鈺基隆28日電）43歲黃姓男子昨天深夜開車，行經基隆市信一路時，失控擦撞停在基隆市警察局少年警察隊前的3輛偵防車，所幸無人受傷。

警方昨天深夜11時許接獲通報後，立刻派員前往處理，經初步瞭解，黃男開車在信一路最內線車道，疑因車速過快，加上天雨路滑，失控滑行至最外側車道後，再撞擊停在路旁的3輛偵防車，車輛受損嚴重，所幸無人受傷。

警方對黃男實施呼吸酒精測試及毒品唾液快篩，沒有酒精及毒品反應，現場經交通隊到場繪圖照相，並將肇事車輛移置後恢復通行。警方呼籲，在雨天及夜間行駛時應放慢車速，並隨時注意車前狀況，以確保自身及用路人安全。（編輯：林恕暉）1150128