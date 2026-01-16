基隆候車亂象多 童子瑋要求市府提升至轉運站規格 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

基隆市議長童子瑋今（16）日前往國家新城五福里主持公車亭整建會勘，針對當地開發超過60年、近萬居民面臨的交通設計不敷使用與候車亂象，指出基隆市政府跨單位整合嚴重失能，且與地方里長的溝通極度不足；童建議，市府應結合周邊客運站，以「轉運站」規格進行整體性空間重塑，並透明化短中長期改善目標，還給基隆市民一個安心、安全的候車路廊。

童子瑋指出，本次會勘處於國家新城，已開發超過60年，當地居民近萬人，交通需求迫在眉睫，以現場來看目前出入口有公車、客運及校車等，過去在公車跟道路的設計已不敷使用，造成許多交通亂象，讓里長舒瑞利非常憂心，民眾上車處甚至是紅線、下車站牌處也欠缺迴轉道規劃。

童子瑋強調，不管是都發處，工務處、交通處、公車處等，根本無力解決居民困擾，基隆市政府在地方的溝通嚴重的不足，什麼時候要拆除或規劃，在地里長一無所知，這就是基隆現今面臨最大的問題。他提到，每一個工程地方的溝通不足，不僅是公車亭，就連何時開挖道路也未通知當地里長，讓里長面對非常大的民意壓力，這部分更要徹底的檢討。

童子瑋表示，本案他會特別要求市政府來做跨單位整體的規劃出一個完整的路廊，要把空間的空間重塑以後，讓居民有一個安心的出路跟等車的空間，這是目前最迫切需要的。他也感謝里長特別提出其擔憂，希望透過各種會勘讓市政府可以更重視、加速的規劃，最重要的是，不管做甚麼事情，任何一個工程地方溝通一定要做完整。

童子瑋強調，基隆過去遇到市政難題通常頭痛醫頭、腳痛醫腳，但如果有這個機會、契機既然提出來，且已編列相關預算，就應該做一個完整的規劃，不要短暫式的敷衍市民。他認為，基隆現在應該有長期的目標，而短中長期如何改善，應該要讓地方居民清楚理解，這才是現在最重要的事情。

