基隆停水影響4萬戶 童子瑋：市府監督有些鬆脫

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆麥金路日前因輸水管破損漏水，台水停水開挖搶修，逾4萬戶用水受影響引民怨。民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋今天說，市府在監督上有些鬆脫，希望能優先處理民生問題。

麥金路地下輸水管破損漏水，台灣自來水公司15日緊急停水開挖搶修，逾4萬戶用水受影響，原定16日下午4時完成，因變更工法，延至17日上午8時修復完成，不過，有部分用戶向市議員反映，直到下午5時還無水可用。

童子瑋今天在慶安宮前廣場發送「台灣尚勇」春聯，接受媒體聯訪表示，許多市民近日用水受到嚴重影響，還有考生要參加學科能力測驗，他和服務處人員除不斷答覆市民各種陳情與需求，同時積極協調水車，供應市民用水。

童子瑋說，台水公司必須負起責任，事後也要持續檢討，基隆市有許多輸水管線老舊要陸續汰換，不要一天到晚用水都出現狀況，而基隆市政府責無旁貸也要與台水公司成立監督平台。

童子瑋表示，過去在道安會報，市府與各單位都有成立工作平台，例如，道路何時要開挖施作管線等，都會討論相關工作期程，這幾年可能監督機制有些鬆脫，希望市府硬起來，讓民眾能迅速掌握復水時間等狀況，而不是「（週）六、（週）日就像休息一樣」，希望市府把民生問題永遠放在第一優先。（編輯：李淑華）1150118