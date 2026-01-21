基隆停水搶修影響4萬戶 台水：依天數減免基本費

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市停水搶修輸水管39小時後修復完成，影響逾4萬戶用水。台水公司今天表示，將依照停水天數，主動辦理減免基本費，並預計在基隆投入新台幣14.4億元，辦理老舊管線汰換。

基隆市麥金路地下輸水管破損漏水，台灣自來水公司15日緊急停水開挖搶修，逾4萬戶用水受影響。原定16日下午4時完成，因變更工法，延至17日上午8時修復完成，之後才陸續供水。

基隆市議長童子瑋今天在「誠仁社區」發送暖暖包受訪說，台水公司在第一時間通報機制顯然有落差，未即時通知基隆市政府、市議員、里長和市民，修復輸水管時程也延遲，當然要負起最大責任。

童子瑋表示，基隆市許多輸水管老舊，市府應主動邀集台水公司開會，請台水公司編列預算，討論汰換輸水管期程，因未能充分落實，使得現在頭痛醫頭、腳痛醫腳，大家都要負起責任，現在不需要政治口水，要以民生為優先把事情做好。

國民黨立委林沛祥昨天邀請台水公司總經理李丁來等人開會，討論改善作為，林沛祥在會中要求台水公司補償措施必須清楚交代，麥金路整體管線狀況也要全面檢討評估。

林沛祥表示，台水公司針對用水狀況要說清楚、作法要講明白，不能再敷衍處理。這次事件後，很多市民已對台水公司失去信心，台水公司必須拿出具體行動回應市民。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，台水公司將依營業章程規定主動辦理減免，依用戶停水天數減免基本費，並檢討通報流程，精進停水時機選擇、加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通。

魏金龍指出，這次麥金路漏水管段，台水公司已完成搶修，並規劃後續管線抽換工程，將與市府協調後推動執行，同時啟動第2期降低漏水率計畫，預計在基隆投入14.4億元辦理老舊管線汰換，以降低漏水風險。（編輯：黃世雅）1150121