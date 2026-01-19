基隆停水案藍指童子瑋馬後炮 綠批謝國樑卸責

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市日前停水搶修輸水管，逾4萬戶受影響引民怨，議長童子瑋批評市政府監督鬆脫，國民黨今天指童子瑋「馬後炮」無助解決問題，民進黨認為國民黨在為基隆市長謝國樑卸責。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德、副發言人張家馨上午舉行記者會，林祐德說，童子瑋在停水期間不但對此案隻字未提，更堅持站路口拜票，及宣傳新成立的競選網站。

林祐德指出，直到事件結束後，童子瑋才突然高喊要加強監督機制，「馬後炮」完全無助解決問題。面對攸關民生的供水安全，公職人員應在第一時間站在市民身邊，而不是等事件落幕後，才說幾句漂亮話轉移焦點。

張家馨表示，從過去的油污水事件到這次爆管停水，台灣自來水公司復水時程一延再延，顯示中央單位長期管理失靈，而童子瑋貴為議長，卻選擇對中央噤聲、對市府開砲，不敢也不願意苛責中央，只能急著護航、轉移責任。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏下午在記者會指出，童子瑋在第一時間關心並介入瞭解停水問題，很遺憾謝國樑和市府團隊與國民黨基隆市黨部，都在為謝國樑推卸責任。

余睿柏說，台水公司的主管機關固然是經濟部，市府難道沒有責任，遇到如此嚴重的停水，難道沒有預防機制，輸水幹管老舊難道是最近才有的嗎，謝國樑應負起責任，提早協助台水公司汰換老舊幹管，也可透過國民黨立委林沛祥向政府申請經費，但謝國樑都沒做。童子瑋是民意代表沒有行政權，呼籲謝國樑負起該負的政治責任。

余睿柏表示，從油水案、停水案到河川整治工程全面掛零，這不是單一局處的問題，而是市府整體治理能力的崩壞。市府並非缺乏預算、計畫或議會支持，而是市政機器失靈、謝國樑管理無力，市政不能只靠宣傳包裝，更不能在治水與用水這種最基本的公共安全議題上反覆死當。

基隆市麥金路地下輸水管破損漏水，台水公司15日緊急停水開挖搶修，逾4萬戶用水受影響，原定16日下午4時完成，因變更工法，延至17日上午8時修復完成。（編輯：李淑華）1150119