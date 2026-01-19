基隆停水風波 藍酸童子瑋放馬後炮錯置責任 綠嗆謝國樑治水無能

基隆日前因麥金路自來水幹管破裂搶修，導致上萬戶市民無水可用，議長童子瑋呼籲市府應建立台水的溝通平台，也引起藍綠隔空互槓。國民黨基隆市黨部發言人林祐德（右）批，童子瑋在關鍵時刻卻完全神隱，未見任何實質作為，直到事件結束後，才突然出面「馬後炮」，完全無助解決問題。（徐佑昇攝）

基隆市15日安樂區麥金路自來水管線破裂，造成大量用戶停水不便，民進黨提名基隆市長參選人童子瑋呼籲市府應針對台水成立溝通平台。對此，國民黨基隆市黨部19日痛批，本次事件責任歸屬明確為台水第一區管理處，然而民進黨籍議長童子瑋卻未對台水究責，反而急於將責任指向市府，明顯是護航中央、錯置責任。民進黨基隆市黨部則重提去年的油水汙染案，批市長謝國樑治水無能。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，停水發生當下，基隆市府第一時間啟動應變，市長謝國樑於接獲資訊後即透過社群平台發布訊息，主動提醒市民因應，隔日更兩度率領市府團隊前往現場掌握搶修進度；同時，多位不分黨派的議員也投入協助，協調民生用水、要求台水說明停水範圍與復水時程，並即時向市民傳遞資訊。

林祐德批，童子瑋在最關鍵時刻卻完全神隱，未見任何實質作為，更諷刺的是，童子瑋在停水期間不但對本案隻字未提，更堅持站路口拜票、宣傳個人新成立的競選網站；直到事件結束後，才突然出面高喊「要加強監督機制」，這種事後補一句的「馬後炮」，完全無助解決問題。

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨指出，本次搶修就是因為台水第一區處未完成整備作業，且未依承諾事前揭露停水範圍與配套措施，即突然停水施工，造成市民返家後才發現無水可用；復水初、中期，台水亦未即時回覆供水狀況，導致基層與里長難以對居民說明，市府在偕同立法委員林沛祥向台水董事長、總經理反映後，相關作為才有所改善。

張家馨表示，童子瑋貴為議長、身為賴清德總統的「皇親國戚」，卻選擇對中央噤聲、對市府開砲，他批評，童不能因為跟中央的關係密切，因此不苛責中央，反而把責任都歸到地方。

林祐德強調，面對攸關民生的供水安全，公職人員應在第一時間站在市民身邊，而不是等事件落幕後才說幾句漂亮話、轉移焦點，基隆市民要的是敢向中央究責、真正解決問題的治理者，而不是只顧選情計算、護航失職單位的政治操作。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，基市府從油水案、停水案到河川整治工程全面掛零，這不是單一局處的問題，而是市府整體治理能力的崩壞，基隆並非缺乏預算、計畫或議會支持，而是市政機器失靈、市長管理無力，市政不能只靠宣傳包裝，更不能在治水與用水這種最基本的公共安全議題上反覆「死當」。

余睿柏呼籲，謝國樑應公開透明向市民交代旭川河與田寮河的實際整治進度，並清楚說明基隆市整體生活用水如何確保穩定與安全，正面回應市民最基本的期待。

