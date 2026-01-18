基隆停水風波 議長促設監督平台

基隆市麥金路自15日起自來水輸送幹管洩漏，多達4萬戶用水受影響，基隆市議會議長童子瑋（左）18日建議，市府未來可建立對台水換管或停水的平台或監督機制。（徐佑昇攝）

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，多達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司第一區管理處當天下午5時停水維修，直至17日凌晨12時才修復完成，但仍有民眾家裡還未送水引發民怨沸騰。基隆市議會議長童子瑋18日建議，市府未來可建立對於台水換管或停水的監督平台。基市工務處回應，台水未依承諾充分揭露停水與復水資訊，通報亦不即時，市府已要求台水改善通報機制，並優先汰換高風險管線。

台水聲稱前天已恢復供水，但仍有部分地區民眾反應無水可用，紛紛上網至社群發文大吐苦水，批評台水消極應對，沒有及時提供水車支援。

童子瑋昨日在慶安宮發放春聯，他以市府常設的道安會報平台為例，包括挖馬路的期程、拉管線、路證發放，有非常多的監督與管理機制，他與其他議員都曾參加會議，道安會報對於基隆交通、道路管理有重要效能，因此像是台水需停水、換管時，也能參考道安會報模式。

童子瑋指出，水公司破管及停水問題，也反映出基隆管線長期老舊必須更新，水公司需在府會每個監督平台提出討論，逐步對全市各區汰換管線。

他舉例，這次破管停水事件，若沒有類似道安會報的監督機制，市府也無法第一時間掌握停水即時訊息，也沒辦法提供資訊讓民眾第一時間理解停水實際狀況，導致許多議員這幾天都疲於奔命，持續協助解決協調水車、加壓問題，「電話幾乎被打爆」。

童子瑋呼籲，希望未來市府可參考道安會報或各種可能形式，例如可成立水公司換管、停水的監督平台，讓市府、議員、台水之間能有更好的溝通機制，由府會共同承擔責任解決民眾問題。

工務處長簡翊哲表示，此次停水案件中，台水未依承諾充分揭露停水與復水資訊，通報亦不即時，造成市民不便。簡翊哲強調，市府已向台水總公司反映並將開檢討會議要求改善通報機制，並就降低漏水率與台水成立專案小組，優先汰換高風險管線。