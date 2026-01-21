基隆停班停課 導入分區判定

因應短延時強降雨頻率及強度有明顯增加趨勢，基隆市政府與海洋大學合作研商未來停班停課評判標準。（張志康攝）

近年受極端氣候影響，基隆市發生短延時強降雨頻率及強度都有明顯增加趨勢，基隆市政府與台灣海洋大學合作，研商未來停班停課評判標準，海大建議市府可導入「分區判定、分層啟動」風險管理機制，基市消防局長游家懿表示，市府5月前將會在現行停班停課標準外新增「前置應變門檻」，作為後續啟動分區或彈性停班停課措施的依據。

目前停班停課標準為未來24小時累積雨量預測平地雨量須達350毫米、山地200毫米，不過，氣象署認定的「山地」標準是海拔500公尺以上，基隆雖然有超過95％面積是山坡地，但大多未達海拔500公尺標準。

廣告 廣告

游家懿指出，民國113年山陀兒颱風、去年鳳凰颱風來襲，外圍環流與東北季風產生共伴效應，基隆市皆未達目前停班停課標準，但實際上已發生災情，顯示現行制度有調整空間。

他表示，基隆市9成以上屬山坡地形，豪雨對山地致災性很高，市民通勤高度仰賴山區及沿海道路，豪雨容易引發交通中斷、邊坡災害影響通勤安全，現行停班停課標準在實務上已無法即時反映不同地區的實際風險。

基隆市政府為此與海大合作研究停班停課標準，海大副校長顧承宇建議基隆市可導入「分區判定、分層啟動」風險管理機制，將預測雨量達200毫米定位為前置應變門檻，預先對坡地或通勤風險較高區域啟動分區或彈性停班停課措施，以降低通勤與公共安全風險。

游家懿期待中央能夠考量基隆實際狀況，調整現行停班停課標準；基市人事處長林燕菲說，市府仍會維持基北北桃聯繫機制，新措施目的是要確保區域資訊同步與決策協調，兼顧市民安全與跨縣市通勤需求。