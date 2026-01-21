基隆停班課標準擬調整！5月前增設「前置應變門檻」

基隆市政府與災害防救協力團隊海大合作，將在今年5月前，在現有的停班課標準外，額外新增前置應變門檻。現場出席者包括基隆市政府政風處長李國正（左1）、人事處長林燕菲（左3）、消防局長游家懿（左4）、國立臺灣海洋大學副校長顧承宇（右3）、劉芷妤助理教授（右2）。（張志康攝）

近年受極端氣候影響，基隆市發生短延強降雨的頻率及強度都有明顯增加的趨勢，基隆市政府與國立台灣海洋大學合作，研商未來停班課的評判標準的調整。基隆市消防局長游家懿表示，今年5月前，市府將會在現行的停班課標準外，新增前置應變門檻，作為後續啟動分區或彈性停班停課措施的依據。

目前國內停班課標準，平地雨量未來24小時累積雨量預測須達350毫米、山地標準則是200毫米，但氣象署認定的「山地」標準是海拔500公尺以上。以基隆來說，雖然有95％以上的面積是山坡地，但大多未達海拔500公尺的標準。

游家懿指出，近年來基隆市在113年山陀兒颱風、114年鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，皆屬未達既有停班停課標準，卻已造成實際災情的案例，顯現現行制度仍有調整空間。

游家懿說，基隆市9成以上屬山坡地形，豪雨對山地的致災性很高，且山地市民通勤高度仰賴山區及沿海道路，豪雨易引發交通中斷、邊坡災害及通勤安全風險。隨著歷史降雨型態改變，現行停班課標準在實務上，已逐漸顯現無法即時反映不同地區的實際風險。

為此，基隆市政府與災害防救協力團隊海大合作，依過去20年的氣象觀測、降水空間分布、雨量統計資料為依據，海大副校長顧承宇建議基隆市未來可導入「分區判定、分層啟動」的風險管理機制，將未來24小時預測雨量達200毫米定位為前置應變門檻，市府可以針對坡地地區或通勤風險較高區域，提前啟動分區或彈性停班停課措施，以降低通勤與公共安全風險提升公共安全。

游家懿期待中央能夠考量基隆的實際狀況，納入現行停班課標準。人事處長林燕菲表示，市府仍將保持基北北桃聯繫機制，新措施的目的是確保區域資訊同步與決策協調，兼顧市民安全與跨縣市通勤需求。

