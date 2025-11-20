基隆停車場整修接力！博愛停車場整修2個月

基隆市博愛停車場因為啟用已經近40年，市府將自24日起展開設備更新工程，預估明年1月底前可望完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市公有停車場近來接力展開整修工程，東岸停車場的整修才告一段落，市府交通處便公布博愛停車場將自11月24日起，展開停車場設備優化工程，預估將採兩階段調整動線，整體工程可望在明年1月下旬完工。

基隆市博愛停車場位於基隆市仁愛市場地下1、2樓，鄰近廟口夜市及崁仔頂魚市，停車場早在1987年與國宅同步啟用，迄今已經38年。相關的停車空間、設備都已經相當老舊，今年元月更換經營業者後，業者整修計畫經過交通處核定，將自11月24日起開始施工。

基隆市博愛停車場因為啟用已經近40年，市府將自24日起展開設備更新工程，預估明年1月底前可望完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

交通處表示，博愛地下停車場停車區域自114年11月24日起至115年1月23日將分區封閉施工，並採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口管制時間114年11月24日至12月23日上午8時至20時，封閉愛一路出口，車輛皆由愛三路入口進出；第二階段出入口管制時間114年12月24日至115年1月23日上午8時至20時，封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。

博愛地下停車場車位總計253席，地下停車區域於施工期間將減少約120席停車空間，考量該停車場停車空間有限，市府建議民眾可以多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具前往或將車輛停放於信二立體停車場（車位數512席）、東岸停車場（車位數604席）及周邊民營停車場等，以避免影響周邊交通秩序。

此外，市府每周五至周日亦規畫市區免費接駁車，路線會行經東岸（車位數604席）、信二（車位數512席）、西三（車位數484席）、六合（車位數492席）等停車場，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有16處停靠站，以方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。

不過，博愛停車場以往最為人詬病的，是進出停車場時動線有陡坡及急彎等問題，交通處副處長黃詩涵表示，由於這處停車場的建築已經很老舊，且與國宅共構，進出動線已經無法調整，但會加強出入口的標識。

