基隆停車場車輛起火！疑車主「火種點菸」 整輛車燒剩骨架
基隆市一名31歲鄭姓男子在調和街轉運站停車場內，疑因在車內點火抽菸引發嚴重火災，整輛車被燒成骨架。事發當時，男子一度被困車內，所幸消防人員及時將他救出，但他仍受到多處燙傷，被緊急送醫治療。警方在燒毀的車輛中發現烤肉架、火種和木炭等物品，目前正等待男子清醒後進一步釐清起火原因，初步研判男子似乎有飲酒情形。
這起意外發生在17日晚間7點多，基隆調和街轉運站停車場內一輛停放的車輛突然起火，濃煙從車內冒出，整輛車瞬間陷入火海。附近民眾聽到爆炸聲後立即報案，一名報案民眾表示，聽到「砰」的一聲後，立即呼叫救護車和消防車前來救援。
消防人員抵達現場後，雖然評估周圍沒有其他車輛，初步研判沒有延燒風險，但考慮到可能發生爆炸，消防人員不敢大意，立即進行灑水灌救。幸運的是，火勢很快就被撲滅，但車輛已經嚴重燒毀，幾乎只剩下骨架。
在現場，消防人員發現31歲鄭姓車主仍在附近，他說話含糊不清，身上有多處燙傷。他向警方表示，車上有一些烤肉的東西，當時是想要點火來抽菸，沒想到整輛車突然燒起來。警方初步調查發現，鄭姓車主似乎有飲酒情形，車內確實找到烤肉架、火種和木炭等物品。
火災發生當下，鄭姓男子一度被困在車內，所幸消防人員及時將他拉出，否則後果可能更加嚴重。警方目前正等待鄭姓男子清醒後，才能進一步釐清車輛起火的確切原因。
【危險動作，請勿模仿】
