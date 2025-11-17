基隆停車場轎車起火爆炸！燒到剩焦黑骨架 車主急送醫

停車場一輛轎車發生爆炸。（圖／東森新聞）





基隆市調和街轉運站停車場今（17）日晚上7時許傳出一輛轎車火燒車起火爆炸，民眾發現立即報警，警方即時到場把鄭姓車主救出，不過也在副駕駛座發現木炭，至於詳細起火原因還有待進一步調查。

事發就在基隆市中正區的調和街轉運站，有民眾報案稱轉運站停車場內有一輛轎車起火燃燒，警方獲報後立即派遣中正、信義分隊共3車8人前往搶救，到場發現轎車全面燃燒立即佈線搶救，將火勢控制後，發現車上還有身穿白色襯衫的男子，立即將他拖下車，經消防灌救，火勢於19時27分撲滅，不過小客車已經燒毀只剩下焦黑骨架。

小客車已經燒毀只剩下焦黑骨架。（圖／東森新聞）

據悉，該名男子是車主31歲鄭姓男子，臉部有燒燙傷，說話不太清楚、需要人攙扶，情緒也不太穩定，由醫護人員送往長庚醫院就醫，消防在滅火後發現車上副駕駛座有木炭，警方也不排除是男子在車上縱火，目前警方將男子帶回瑞芳派出所進行進一步調查案發原因。

對此，鄭姓男子表示，車上有些烤肉用品和火種，是抽菸的時候發現起火。至於詳細起火原因，還有待消防局火調科人員進一步調查。

