基隆傳統市場、漁貨市場年前道路交管

▲基警一分局將於農曆年前4天及周末假日對仁愛市場、成功市場及崁仔頂漁貨市場周邊道路進行交通疏導及管制。（基警一分局提供）

今年農曆春節前4天及周末假日將是採購年貨高峰期，基警一分局為維護轄區仁愛市場、成功市場及崁仔頂漁貨市場周邊道路順暢，將於2月7日及8日，以及13日至16日對市場周邊進行交通疏導及管制，籲請商家與民眾配合。

基警一分局表示，春節將屆，因應農曆年前4天(2月13日至16日)及周末假日（2月7日及8日）趕辦年貨的人潮、車潮，該分局將於仁愛市場、成功市場及崁仔頂漁貨市場周邊規劃管制區域，嚴格禁止車輛於管制區塊內臨時停車及商家於道路擺放貨物，並加強違規取締，以維護採購年貨民眾的安全與行車順暢。相關管制時間及路段如下：

一、仁愛市場、成功市場重點加強疏導時段：

(一)2月7日、8日上午8時至下午2時。

(二)2月13日至15日上午8時至下午5時。

(三)2月16日上午8時至下午2時。

二、崁仔頂漁貨市場重點加強疏導時段：

(一)2月14日晚間8時至翌(15)日上午8時。

(二)2月15日晚間8時至翌(16)日上午8時。

三、疏導管制路段：

(一)成功市場：成功一路(光一路至光二路)。

(二)仁愛市場：

1、仁四路段：自愛三路口至愛一路口。

2、愛二路段：自仁二路口至仁五路口。

(三)崁仔頂漁貨市場：

1、孝一路段：自忠四路口至忠一路口。

2、愛一路段：自仁五路口至仁二路口。

四、愛二路（仁三路至仁四路間）的路邊收費停車格暫停收費，提供做為卸貨區。

基警一分局分局長溫基興表示，採購年貨人潮、車潮眾多，請民眾配合警方交通疏導及管制措施，盡可能搭乘大眾運輸工具，以避免塞車之苦及停車困擾，共同維護市區交通順暢與安全。