基隆債務餘額下修 每人均債降至1.11萬元

基隆市政府結算2025年舉債餘額較預估減少10億元，人均負債近20年最低。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府財政處表示，經滾動式調度財政，基隆市結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務降至1.11萬元，是近20年來最低。財政局表示，財政收支劃分法修法後，基隆市補助款反而減少17億元，會持續向中央爭取補助。

財政處指出，這3年來除運用中央增加的統籌分配稅款及相關補助挹注市政推動，也審慎撙節支出、積極實行開源節流措施，同時透過資金預估、專戶納入集中支付等財務調度機制，提升資金運用效率，逐年穩定降低基隆市公共債務，並有效兼顧財政穩定與市政發展建設。

財政處指出，原本預估今年底的債務餘額為50億元，但經財務調度，實際債務餘額只有40億元。預估今年歲入歲出短差22億，必須舉債弭平，今年底的債務餘額為62億元。

財政處指出，財劃法修正後，基隆市統籌分配款增加73億元，但一般補助款減少，補助反而減少了17億元。主計處也承諾補助款總額比2025年減少的縣市，會透過一般補助款考核獎勵金補助，財政處表示，會繼續向中央爭取。

財政處指出，基隆市未來推動重大建設仍可能視需要適度舉債，市府會持續強化財政紀律與資源統籌，穩健財政。

