基隆元旦升旗 喜迎新年

2026年元旦升旗，市長謝國梁、市府團隊及市民們共同喜迎新的一年到來。（記者鄭紫薇攝）

基隆市政府昨（一）日清晨六時三十分在基隆轉運站大頂棚下舉行115年元旦升旗典禮。市長謝國梁強調，今年市府團隊仍然會延續各方面的工作，帶給市民朋友一個更好的生活。

市府今年以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為題，邀請視障鋼琴家許哲誠及團員均為視障人士的臭豆腐樂團擔任表演者，用鼓舞人心的生命故事，鼓勵民眾相信愛的力量，共同迎向台灣頭2026年的第一天與未來的每一天，活動並邀請SBL基隆黑鳶籃球隊隊員也受邀共同參與。

升旗典禮由基隆女中儀隊手持大型國旗進場，市長謝國梁率領市府團隊、立委林沛祥、市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉、各區市議員、市區公所區、里長及市民朋友等多人隨著啄木鳥合唱團領唱國歌及基隆市歌「美麗的基隆」聲中，圓滿完成典禮儀式。

市長謝國梁說，在2026年的第一天，市府團隊向市民致上最高的敬意，希望在今年也像去年一樣，繼續努力為市民做更好的服務。此次升旗典禮以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，期盼透過市民的熱情參與，展現基隆作為台灣頭所蘊含的溫度與力量。只要心中有愛、讓愛持續延伸，城市就能累積更多正向能量，市府也將與市民攜手同行

謝國梁說，去年是充滿機會的一年，但是也是要經歷各項挑戰跟檢驗的一年。謝國梁特別提到與立委林沛祥的合作，都非常的習慣，且要在各項的挑戰之中，完成對市民服務的工作。

謝國梁表示，市府在去年，仍然非常重視行人的安全，城市的整潔，交通運輸及產業的發展。而在今年仍然會延續這方面的工作，帶給市民朋友一個更好的生活。謝國梁認為，基隆一點一滴的正在改變，前幾天捷運先期工程也完成開工典禮，未來的基隆捷運的各站，包括五堵站，將會有非常大的城市轉變，帶來非常多的一個產業就業，這都是基隆人大家共同努力的結果。

謝國梁感謝基隆是市民朋友的大家園，一起喜迎2026年的第一道曙光；一起努力讓城市、讓家更好，也讓基隆持續變成一個更有愛的城市。

立委林沛祥說，2026年的元旦，經過去年2025年，紛擾的一年，當然是真心的期盼，今年2026年，至少能夠平靜一點，至少能夠讓我們的國家讓我們的城市的重心回到民生，回到人民的身上。怎麼樣，讓我們人民的生活會過得更好，才是從政者，及所有公職人員一致的目標。

林沛祥說，將會繼續與市長謝國樑，秉力合作，讓基隆市民能夠享受到更好的福利，如何讓基隆市政能夠更順利更迅速的向前發展，是基隆人每個人的希望。

副市長邱佩琳在活動的尾聲更帶領市府團隊到舞臺上，以熱情的跳動唱和市民們共享2026年的元旦日。市府也準備小禮物讓民眾排隊開心領取。