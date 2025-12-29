基隆元旦升旗＋開港400年！晨曦迎曙光 限量神秘小禮物等你拿

基隆市元旦升旗典禮將於115年1月1日上午5時50分於基隆轉運站大頂棚下舉行，同時也為基隆市開港400周年揭開序幕。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為歡慶民國115年的到來，基隆市元旦升旗典禮將於115年1月1日上午5時50分於基隆轉運站大頂棚下舉行，歡慶2026的第一天，同時也為基隆市開港400周年揭開序幕。基市府表示，基隆市元旦升旗典禮主視覺，以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，並透過曙光在基隆嶼升起的視覺元素，象徵持續成長的未來基隆，現場除歡唱表演外，還會限量發送專屬基隆開港400周年的神祕小禮物紀念品。

基市府社會處長楊玉欣表示，115年元旦升旗典禮特別邀請基隆城市音樂愛心大使視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱、基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌、舞玲高手舞蹈團帶來動人歌聲與舞蹈表演，同時也邀請基隆市SBL黑鳶籃球隊一起參與升旗典禮。

楊玉欣指出，基隆世紀獅子會、鳳凰獅子會也持續每年贊助元旦升旗的宣導旗幟與熱飲熱食；今年也邀請基隆女中風華女儀隊的同學擔任升旗手，共同展現基隆市多元共榮的生命力與青銀共融的暖實力。

基市府表示，考量基隆冬季多雨氣候，元旦升旗典禮循例在基隆轉運站大頂棚下舉行，讓民眾可以在更安心及舒適的環境參與升旗典禮活動。元旦當天上午5時30分開放入場，並於5時50分由基隆世紀獅子會、基隆鳳凰獅子會提供熱飲、熱食給市民朋友暖胃與開始活動。

市府強調，元旦升旗當天將限量發送專屬基隆開港400周年的元旦紀念品的「神祕小禮物」送給現場來參與的好朋友們，限量送完為止。邀請基隆市民帶上親朋好友，一起來台灣頭升旗、讓愛永續流傳，也一起與基隆迎向美好的未來。

市府補充，為便於開車騎車的民眾參加，元旦升旗典禮活動當天上午5至8時提供基隆火車站南站停車場給予參與民眾免費停車，車位有限，逾時停車費另計。

