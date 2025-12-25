基隆元旦新制上路 亂丟垃圾罰鍰4800元起跳

雖然下大雨，不過行憲紀念日放假，基隆廟口人潮不少，在地上要找到垃圾還不太容易，因為沿路都設有丟垃圾的地方，零星只看到吸管套與塑膠袋。

明年元旦起，來到基隆一定要小心垃圾別亂丟，因為罰鍰從3600元，提高到4800元起跳。

屏東枋寮居民認為，「那就是說他們如果亂丟被抓到，處罰是應該的。」消費者楊先生表示，「可能如果普遍4800可能稍微比較不合理。」

記者問道，「會讓你更注意自己的垃圾不要掉到地上嗎？」對此楊先生回應，「應該會，哈哈哈。」

基隆市環保局更進一步把檢舉獎金從75%提高到80%。亂丟垃圾會被重罰，還是有人以身試法，新北三峽清潔隊部內放著垃圾子車，此處設置為垃圾收運定點，平時白天開門給民眾丟垃圾，晚上不開放。

不過23日凌晨快2時許，監視器畫面拍下有人先跨過圍牆欄杆入侵到裡面，將垃圾子車推到大門中間，外頭貨車則有人把一個個垃圾袋，傳遞給入侵的接應者丟棄。

新北市環保局清潔維護科股長郭崇文說明，「懷疑有非法收運廢棄物行為，本局除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依《廢棄物清理法》移送偵辦。」

環保局當天進行破袋，發現除了裝潢廢棄物，其他大多為家戶垃圾，2名非法入侵者已被帶至警察局做筆錄，環保局表示，業者若未申請廢棄物清除處理機構的許可文件，卻收運廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，已移請檢調偵辦。