基隆元旦爆憾事！女子「浮屍田寮河」

基隆市今（1月1日）上午在田寮河上發生一起憾事，有民眾發現河面上有一位女子載浮載沉，身體僵直，連忙報案，警消到場將人拉起後發現已經氣絕多時。

田寮河1日上午被發現有具女浮屍。 （圖／Googlemap）

據基隆市消防局的救援資訊，民眾發現女浮屍的地點在喜豬橋下，今天上午9點獲報後旋即派人車艇趕往，不過女子在消防員趕來之前，遺體同時被水流沖往距離該地點2百公尺外的基隆港1號碼頭海域，將人拉起後確認明顯死亡，當場轉交轄區警方處理。

警消發現女浮屍身著黑色長褲，年約40歲，身上沒有證件，警方正在想辦法找出其家屬，全案已報請地檢署的檢察官跟法醫，要相驗釐清確切死因，也正調閱監視器釐清落水時間。

廣告 廣告

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

金門跨完年驚見「林地大火」！大面積狂燃

元旦不平靜！瑞芳台2線物流車逆撞曳引車「車頭全毀」

看不到2026年的日出！台東泰源監獄「囚犯離奇暴斃」