基隆光隆家商轉型長照機構 慈濟光隆日照中心揭牌

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）有百年校史的基隆市光隆家商，轉型為長期照顧機構，由慈濟基金會設立的「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌，可提供48名長者服務，成為基隆市首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構。

受到少子化影響，光隆家商學生數逐年下降，校方決定轉型為長期照顧機構，「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌，包括基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋，及慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝等人出席。

謝國樑表示，面對高齡化與少子化趨勢，市府積極推動長照政策，成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能，基隆市日間照顧中心已在3年內由9家成長至12家，且近2個月內即完成3家設立，另有7家持續籌設中，預計於未來1年多陸續完成。

謝國樑說，這次透過公私協力，將既有校園空間再利用，不僅延續校園的公共價值，也展現跨域合作的創新典範。

慈濟基金會表示，「慈濟光隆日間照顧中心」目前可服務48名長者，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，失能或失智長輩可在白天就近接受服務，服務內容除了生活上所需的基本照顧及餐飲服務外，並安排多元課程，豐富長者生活品質，及提供照顧指導與諮詢等。（編輯：林恕暉）1150108