基隆免費景點｜基隆要塞司令部探險，打卡必訪歷史古蹟
基隆要塞司令部 隱藏版免費景點，走進百年軍事古蹟秘境！如果你正在找基隆免費景點推薦，那麼「基隆要塞司令部」絕對要排進口袋名單，這裡不只交通方便、免門票，還能一次感受軍事文化、歷史氛圍，絕對是文青、親子、情侶散步的好去處。
基隆要塞司令部怎麼去？交通超方便
地址：基隆市中正區祥豐街46號
要塞司令部古蹟主建物除每周三以外 每日10：00-18：00開放免費參觀
光復樓除每周三以外，每日10：00-20：00開放
基隆要塞司令部停車：附近設有停車場，自駕超方便
大眾交通：搭火車到基隆站，再轉乘公車就能抵達
散步路線：不少人會結合正濱漁港、阿根納造船廠一起玩，超適合安排成一日遊
走進基隆要塞司令部，百年古蹟的魅力，基隆要塞司令部建於日治時期，這裡是當時重要的軍事指揮中心。走進園區，就能看到紅磚建築、拱門長廊，滿滿的歷史感彷彿穿越時空，無論是軍事秘境探險，還是愛拍照打卡的人，都能在這裡找到驚喜。
日治時代的北台灣軍事治理要地。說到基隆要塞司令部歷史，一定要提到它的前身，早在1896年，日軍就在大沙灣設立「基隆要塞指揮所」，到了1909年，正式更名為「基隆要塞司令部」。當時的它，可不是一般的軍事單位，而是北台灣最高的軍事指揮中心，掌管戰略要務，地位相當重要
除了歷史背景，「基隆要塞司令部建築工法」也是一大看點。園區裡許多牆面、地板，仍然保留著日治時代常見的 洗石子與磨石子工法，仔細觀察，會發現建築表面呈現細緻的紋理與光澤，那就是洗石子工法帶來的質感，而地板、樓梯邊角則展現出磨石子的堅固與細膩，這些技法不只耐用，也讓建築更有美感。
這裡的角色不僅是指揮所，還承接了基隆陸軍兵器支廠與築城部基隆支部的任務，負責兵器管理與築城工程，後來更納入了礮兵和工兵 兩大部門，成為基隆要塞的最高單位。難怪今天我們走進園區，會覺得處處充滿濃厚的歷史氛圍，彷彿置身時光隧道。
如今雖然早已沒有軍事功能，但走進庫房遺跡，還能感受到厚實的牆體設計與堅固結構，這些都是為了因應當時的戰備需求而建造。
