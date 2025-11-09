基隆免費育兒指導 新手爸媽別慌
為協助年輕新手爸媽育兒諮詢，基隆市兒少處推出免費到府「育兒指導服務」，只要住在基隆市、育有6歲以下兒童且有照顧需求家庭，可透過電話或線上填寫表單申請，由指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導及親職諮詢，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。
兒少處長吳雨潔表示，基隆0至6歲幼兒約1.2萬人，占全市人口約3.5％，市府各項育兒津貼補助與支持服務方案，如能及早介入與專業陪伴，讓新手爸媽在育兒歷程獲得實質支持，除減輕許多家庭照顧壓力，並可預防教養困境或因疏忽造成的幼兒意外等憾事。
她指出，為強化在地家庭支持系統及社會安全網2.0計畫前端預防性支持措施，市府今年攜手中華民國愛加倍社會福利關懷協會，公私協力推動「育兒指導服務」。
吳雨潔說，凡居住於基隆市、育有6歲以下兒童且有照顧需求的家庭，皆可透過電話或線上填寫表單申請，經協會媒合，由經過完整訓練的指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢等4大項服務。
服務多年的陳姓指導員分享，有媽媽對寶寶安穩睡在搖籃床卻大哭，不知道是否應馬上抱起來？答案是可以抱起來，因為寶寶哭泣是在表達需求，當場並示範正確抱姿與分享親子按摩技巧給爸媽參考，爸爸也在一旁認真做筆記。
陳姓指導員說，幾次服務下來，夫妻倆愈來愈熟練，能分工也能從容照顧寶寶，媽媽更分享最讓人感動的是在最慌亂的時候有指導員教學，對新手爸媽相當有幫助。
