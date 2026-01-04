基隆全國首創兒少諮詢專線開通 「0454」守護孩子

基隆市兒少處宣布自2日起正式開通全國唯一的「兒少諮詢專線」，號碼為2426-0454，其中「0454」取諧音「您的事就是我的事」，透過單一服務窗口提供兒少及其家庭諮詢。（基市兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府繼全國之先成立「兒童及少年事務處」的兒少專責單位後，為強化兒少權益保障，整合多元且分散的兒少服務資源，基市府宣布自2日起正式開通全國唯一的「兒少諮詢專線」，號碼為2426-0454，取諧音「您的事就是我的事」，期望透過單一服務窗口提供兒少及其家庭諮詢，持續打造安全、支持與尊重的兒少友善城市，全面提升基隆市兒少照顧與保護量能。

基隆市長謝國樑表示，隨著家庭結構與社會環境快速變遷，兒童及青少年在成長過程中，可能面臨教養、就學、人際互動、情緒適應、家庭關係或安全等多面向挑戰，家長也常因資訊分散而不易取得適切協助。

謝國樑指出，市府透過設立兒少諮詢專線，提供清楚且穩定的服務入口，讓兒少及其家庭在需要時，有一個「找得到、問得到、幫得到」的專責窗口，實踐以兒少最佳利益為核心的服務理念。

基市兒少處長吳雨潔指出，為提升兒少服務的可近性與整體效率，並改善過往福利諮詢流程繁複、服務窗口分散等問題，特別成立專責兒少諮詢專線（02）2426-0454（諧音：您的事就是我的事）。專線服務對象涵蓋兒童、青少年與家長，凡有育兒教養疑問、兒少福利政策諮詢、社會福利資源需求、兒少案件通報，或青少年成長階段所面臨的煩惱困擾，皆可於上班時間來電，由專業社工人員提供傾聽、諮詢、資源連結與轉介協助。

吳雨潔說明，專線服務將結合跨局處及民間資源，建構完善的網絡合作機制，依個別需求提供適切的支持與關懷，同時提升公共資源的可近性與服務效率。兒少諮詢專線不僅是守護兒少權益的重要管道，更是支持兒少家庭的重要平台。透過專責窗口與「一通電話、全程協助」的服務精神，讓兒少及家長在面對困難時，能感受到政府就在身邊，真正落實「您的事，就是我的事」。

基市府呼籲，市民朋友如對兒童及少年相關議題有疑問或需協助，皆可善加利用「兒少諮詢專線」服務，共同為孩子營造安全有愛且被理解的成長環境。

