基隆全市學校今停用自來水 學生喝礦泉水應急
基隆河日前遭油汙污染，自來水公司八堵抽水站取用受污染原水後，導致基隆市及新北市汐止部分地區自來水出現異味。基隆全市各校1日起全面停用自來水，並請水車到校園應急煮營養午餐。
針對自來水油污污染情況，基隆市長謝國樑的臉書於11月30日發文表示，目前市府團隊已全面啟動校園及社區用水的緊急處理作業，各項進度都在全力推動中。教育處第一時間啟動盤點，11月28 一早已要求所有學校立即檢查廚房用水是否有異味或異常，務必確保孩子午餐與校園用水安全。11月30日，市府與自來水公司已完成全市七區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水廠供水範圍則已全面採樣，共 28 所學校送驗，後續將向市民朋友報告。
謝國樑表示，水塔全面盤點、異常立即清洗，已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗，不能拖，務必保障孩子與教職員的用水安全。 加派水車支援民生用水，針對受影響的學校與地區，國樑已要求自來水公司立即加派水車到現場支援，提供必要的民生及校園用水。市府與工務處將全程協調調度，確保供水不中斷。
謝國樑重申「現在最重要的，就是先把用水問題處理好，把市民的用水安全顧好。等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。」
自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，八堵抽水站共有兩台油膜偵測器，其中一台故障、另一台運作正常。這類設備透過光線反射來偵測水面是否有浮油，但本次油汙多已溶於水中，加上事發在清晨、光線昏暗，因此未能即時偵測。陳昭賢說，水公司人員是在11月27日清晨6點以聞味道察覺異常，立刻採取應變措施。
陳昭賢推估油汙是在凌晨流入，浮油量少才未被設備捕捉。他也提到，若未來有能偵測水中油汙的新型設備，水公司將會評估採購。他強調，偵測器並非完全失效，而是當時油汙狀況難以感應，目前供水雖有異味，但水質並無安全問題。
針對民眾關心的水塔清洗補償問題，水公司預告後續會公布完整方案。初步確定自行清洗水塔者可申請水費減免兩度，由廠商清洗者需備妥收據或發票及清洗前後照片，屆時可依通知時間與地點申請補償。水公司強調，細節將於近日公布，呼籲民眾耐心等候最新公告。
