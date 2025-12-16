基隆八堵抽水站復抽 環境部抽檢水質全數合格

台水公司已於日前恢復八堵抽水站復抽，環境部今日表示，經環境部國家環境研究院於復抽當日執行水質抽驗，結果顯示符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準，民眾可放心使用。圖為水源進到新山淨水場情形。（示意圖／台水）

基隆河八堵抽水站附近發生油污，導致基隆市及新北市汐止區自來水飄出汽油味，台水公司已於日前恢復八堵抽水站復抽，並恢復全天候正常取水。環境部今日表示，經環境部國家環境研究院於復抽當日執行水質抽驗，結果顯示符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準，民眾可放心使用。

環境部說明，台水公司執行每日自主管理檢測結果合格，環境部另協同地方環保局於復抽當日執行水質抽驗，共完成10處採樣點，包含八堵抽水站基隆河原水、新山淨水場（原水、清水）、基隆市5處、新北汐止區2處供水點。

環境部表示，國家環境研究院12月15日分析結果出爐，15項揮發性有機物均未檢出，另9項重金屬均遠低於標準限值，共計240項次分析，皆符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準，民眾可放心使用。

環境部補充，事件發生後，已督導協助基隆市環保局在暖暖、碇內一帶加強巡查，並由新北市環保局配合瑞芳地區擴大稽查，累計稽查65家次，告發3家次；協助查獲告發應納管而未納管水污染事業，令其相關作業停工，並於完成熱區清查後啟動檢警環平台，將所查事證供基隆地檢署迅即偵辦。

環境部表示，未來將持續辦理相關措施，包括協助及促請基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，鎖定水質水量保護區土地使用行為及潛在汙染源例行巡查，防杜預防貽害水源水質行為；補助支持基隆市環保局稽查檢測計畫，充實管制量能，落實平時依法管理；追蹤台水公司確保供水品質，於取水口常設「吸油棉」及「攔油索」攔汙防護，並提升即時水質監測設備及效能，掌握原水水質變化，以迅速應變不同突發狀況。

