基隆八堵抽水站恢復取水 設偵測儀、攔油索防油污

記者林靜梅在現場指出，「這裡是基隆河的八堵抽水站，從今天早上8時開始，已經重新恢復了基隆河的取水，把鏡頭拉近一看，這個取水口前，可以先看到一條橘色的攔油索，接著旁邊還有一條白色的吸油棉。」

防堵油污再影響取水，台水在取水口內跟外都鋪設攔油索吸油棉，更在取水口上游2公里，新設水中油污偵測儀器，以及早掌握污染。

面對環境部建議，是不是不要直接取河水，而是先把水送到新山水庫沉澱過濾後再用，來降低風險，台水表示會評估。

台水公司總工程師王亮中指出，「可能需要有2公里的管線，不過這還在踏勘中，我們會評估用既有的設備，能不能先期達到確保水質，然後後續在長程再新埋管線。」

基隆市政府希望有優化水質方案，儘管前一天中央經濟部與環境部開記者會，未邀請市府，但市長謝國樑決定把內心感受放一邊，在下午撤除前進指揮所的記者會上，再次感謝中央並致贈禮物。

基隆市長謝國樑表示，「中央是說樂意補助，但我說我們都要來做，中央有補助最好，我們地方都要去做這個河川巡防整治的工作，基隆市政府絕對會跟中央合作。」

揪出污染源得靠高強度稽查，基隆市議員林旻勳指出，這區域不時出現油污還有泡沫，污染很頻繁，需祭出非常手段。

無黨籍基隆市議員林旻勳表示，「我覺得未來一次污染都不行，這個很重要，我們希望，不只那個自來水公司這邊要那個，我們環保局也是要加強積極的來查察。」

市長謝國樑也現場承諾，未來要大量增加河川巡防預算，也表示未來檢測與稽查規模，會與過去不同，目前也正在研擬，若民眾發現污染並檢舉，查獲確定污染行為，要提供獎金來鼓勵。

