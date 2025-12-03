基隆八堵抽水站油污 國光客運保修廠涉偷排廢水

（中央社記者張雄風台北3日電）環境部今天說，基隆八堵抽水站油污事件，查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉未經許可排放廢水，已當場告發並令停工；另仍有疑似污染源，環檢警正進一步蒐證追查。

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮。環境部今天發布新聞稿表示，環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。

環境部進一步說明，該廠未設處理設施，且未經許可排放廢水，場內貯油設施亦未設防溢堤，皆已違反水污法；環保局當場依法告發，並令相關作業停工。此外，現已鎖定其他疑似污染源，刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查。

環境部於1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司強化預警3措施。首先，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護；第2，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨記錄，以熱嗅檢測強化人為監控；並盡速完成新型「水中油監測儀」布設測試；最後，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

另外，環境部強調，除協助追查污染源外，將持續透過強化監測技術與預警制度，協助台水公司與基隆市政府建立更嚴密的防護網；在確認水質安全無虞前，把關絕不鬆懈。（編輯：吳素柔）1141203