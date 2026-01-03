基隆八堵火車站 年後增迴轉道

八堵車站前禁止迴轉，常有車輛運用對面的窄巷調頭，不僅不便，也容易發生危險。（張志康攝）

為解決八堵火車站附近迴轉困難的問題，基隆市政府將於八堵路東京站社區前新設迴轉專用道，並搭配專用號誌。（張志康攝）

基隆市通勤人口眾多，許多暖暖區及安樂區的民眾，都會利用八堵火車站轉運、通勤，但站前卻沒有可以讓汽機車迴轉的空間，導致民怨四起，經過多次協調，基隆市政府決定農曆過年後，在「東京站」社區前增設迴轉道及專用號誌，盼能讓民眾通勤更方便。

八堵火車站是鐵路縱貫線與北迴線的交接車站，不少暖暖區與安樂區的民眾，都會利用八堵車站通勤；八堵站前的路口因車禍頻傳，市府禁止車輛迴轉，並設置科技執法，民眾只能多繞行650公尺才能迴轉。

廣告 廣告

不少用路人則會利用八南社區的窄巷，先左轉進入窄巷，再於巷內調頭，不過卻頻傳車輛與行人擦撞事故。

原本地方期待能借助基隆捷運建設，將八堵站周邊的人行空間及交通規畫建設一併完成，但隨著基捷推動，民眾期待落空，八堵站周邊都不包括在基捷建設範圍內，八堵站交通規畫等問題再度回到市府手中。

市府交通處經過協調後，決定在八堵站往七堵方向約100公尺處，路幅較寬的東京站社區前，設置迴轉道及專用號誌。交通處表示，近期會與在地社區及居民說明完整方案與施作期程，相關工程預估將在農曆過年後開始調整。

無黨籍議員陳冠羽呼籲，市府應加速推動112年已完成設計的「增設八堵車站迴轉車道及人行空間」整體方案，一併處理路平、排水、人行道及迴轉需求，從根本改善八堵交通環境，提升整體安全與便利性。