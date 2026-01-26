基隆八堵路輸水管破裂 27日晚9時停水12小時搶修

基隆部分區域今晚9點將停水12小時。（示意圖／Pexels）

台灣自來水公司26日宣布，基隆市八堵路發生800毫米輸水鋼管破裂事件，原先規劃以不停水方式搶修，但實地開挖後發現破損情況與施工條件遠超預期，必須改採停水工法施工。根據台水說明，自27日晚間9點起，預計進行為期12小時的停水作業，受影響地區包括南榮路高地、龍安街198巷與332巷等，估計約有5000餘戶用戶。

根據台水公司第一區管理處表示，原本依據先前評估與與基隆市政府協調結果，預期可採取不停水工法施作，但在26日正式開挖施工現場時，工程團隊發現鋼管損壞嚴重，加上周邊施工條件複雜，已超出事前調查與風險評估內容，無法照原訂方式完成修復工程。

為了保障搶修期間的施工安全，並確保一次性修復完成，台水決定改以停水方式處理。台水指出，此次搶修將調度其他區域水源跨區支援，並透過調整供水區域、夜間施作等方式，盡量降低對市民的用水影響。第一區管理處將在南榮路319巷1號、南榮路161巷19號、仁愛區崇文里里民活動中心設置臨時供水站。

台水進一步說明，停水時間自1月27日晚上9點開始，預計至1月28日上午9點為止，共計12小時，受影響區域僅限部分高地區域，市區平地地區不在停水範圍內。

為應對臨時停水，台水提醒受影響區域的用戶應提前儲水備用，同時加強防火意識，建議民眾暫時關閉抽水機電源，避免空轉造成設備損壞。台水也表示，將全力以赴加速修復工程，盡早恢復供水並完成道路通行修復。

