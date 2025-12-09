基隆八斗高中拳擊奪佳績 市府攜手企業力挺

八斗高中參加一一四年總統盃全國中等學校拳擊錦標勇奪一金二銅的亮眼成績，教育處九日頒發八萬三千元獎勵金並由在地企業捐贈移動式沙包訓練組補強拳擊隊訓練設備。（教育處提供）

記者楊耀華／基隆報導

基隆市八斗高中參加一一四年總統盃全國中等學校拳擊錦標勇奪一金二銅的亮眼成績，教育處副處長楊永芬與基隆市體育會拳擊委員會主委施偉政九日與教練、選手們一同慶祝，教育處同時頒發拳擊八萬三千元獎勵金，並攜手社會企業捐贈移動式沙包訓練組，補強拳擊隊訓練設備，提升團隊競技能量，強化學校專項設備需求。

八斗高中校長許文璋表示，學校配合市府推動校園運動發展，高中部以體育班、國中部則以社團方式培育基層選手，拳擊隊自二０二三年成立至今，特別感謝市府於去年補助學校購置移動式拳擊擂台，大幅提升訓練品質；在教練秦千惠的努力指導與選手的投入下，實力穩定成長，拳擊隊近兩年來積極參與各縣市市長盃、全國中等學校運動會及總統盃等指標性賽事，累積四金十二銀十五銅的佳績。

教育處副處長楊永芬表示，基隆市深耕基層體育並優化校園運動培訓環境，一一四年度投入基層訓練站、運動團隊、訓練設施設備、各項參賽補助及獎勵金等多項資源，總補助金額已逾四千萬元，協助各校建構完善的訓練環境與選手培育制度，充分展現市府對基層體育的重視與長期投入，未來將持續透過多元資源與政策支持強化校園運動發展，協助學生在安全完善的環境中接受訓練，提升基層選手培育品質。