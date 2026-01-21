基隆公墓清潔員「遭刺胸吐血」命危！凶嫌1小時後落網 疑為感情糾紛

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

基隆市殯葬管理所今（21）日傳出持刀傷人案，1名蘇姓外包清潔隊員於下午1點左右遭人以彎刀猛砍胸部數刀，造成其胸部外傷且口吐鮮血，目前已送醫搶救中，警方循線於案發過後1小時逮到砍人的李姓嫌犯，經初步調查，此案疑似是感情糾紛所致。

基隆市殯葬管理所今日傳出持刀傷人案，1名外包清潔隊員疑似因感情糾紛遭人砍傷。（圖／資料照）

基隆市消防局今日下午1點獲報有人在南榮公墓遭人砍傷，隨即派人前往救援，救護人員到場後見蘇姓清潔隊員胸部多處遭利器砍傷，且有血胸、吐血的症狀；蘇男的同事因替其擋刀，左手也遭砍傷。救護人員做完緊急止血處理後將兩人送醫救治。

經警方追查，發現40多歲的李姓男子在附近徘徊形跡可疑，因此上前逮捕，原來李男犯案後並未離去，而是躲藏至附近巷弄中。經警方初步了解，李男對於女友和蘇男過從甚密感到不滿，警方還在李男機車中搜出毒品，詳細犯案動機及作案利器待進一步調查釐清。

