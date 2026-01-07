基隆公寓凶殺案！警方火速逮3嫌 驚傳被害人老婆「教唆下手」

基隆和平島市場內一處公寓6日上午發生砍人事件，疑似感情糾紛談離婚發生衝突，女方因此和友人對男方下手。（翻攝畫面）

基隆市中正區和平島市場內一處公寓昨（6日）上午發生砍人事件，一名46歲林姓男子遭3名嫌犯持利器攻擊、全身多處受傷，所幸緊急送醫沒有生命危險。警方調閱監視器畫面循線逮捕3名涉案嫌案，初步了解竟疑似是為林男的妻子教唆友人對丈夫下手。

據報，昨上午正值市場營業時間，有人目睹3人神色匆忙從和平島市場內一處公寓走出來，往和二路方向逃逸。警方獲報後趕抵現場，遇刺的林姓男子身上左手、左腳、左腹有多處撕裂傷，屋內血跡斑斑。林男緊急被送往基隆醫院搶救，經緊急處置後已沒有生命危險，但因失血過多一時無法說明案發經過。

廣告 廣告

基隆警方成立專案小組，全面調閱周邊監視器畫面，掌握了嫌犯的逃逸路線與身分特徵，晚間在中正區一處民宅逮捕涉案的33歲陳男、43歲曾男，以及44歲周女，而周女還是林男的妻子。

初步了解，疑似是林男和周女正在談離婚，談判過程發生口角，周女遂教唆2名友人林男動手，但事發經過與動機為何，尚待進一步調查釐清。

更多鏡週刊報導

中壢21歲男大生上課突昏倒！緊急送醫不治 死因曝光

F-16V失事！鏡頭君疑拍到「瞬間火光墜海面」 照明彈照亮黑夜搜尋跳傘飛官

外遇照片最噁不是上床畫面… 律師見這幕「強烈反胃」：這不只是背叛