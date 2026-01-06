即時中心／綜合報導

基隆市中正區一處公寓今（6）日上午驚傳砍人案件，警消獲報後趕抵現場，在公寓內發現一名男子身中多刀，現場血跡斑斑，所幸經送醫後暫無生命危險。初步疑似是與感情糾紛有關，至於詳細情形還有待進一步調查釐清。

據了解，今天上午9時許警消獲報後，立刻趕往和平島市場內一處公寓，並在現場發現一名男子遭砍傷，全身多處遍佈血跡，後續已緊急送往醫院搶救，但其疑似失血過多，目前仍無法敘述事發經過。

市場攤販指出，上午自己在做生意，完全沒發現任何異狀，但有注意到3名年輕人從公寓離開，隔沒多久就有救護人員趕到現場將傷者帶走，但並不清楚具體情況。警方對此表示，經調閱監視器後已鎖定犯嫌，不排除是因感情糾紛所致，至於詳細情形還有待進一步調查釐清。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／基隆公寓驚傳兇殺！男子身中多刀「現場血跡斑斑」 警鎖定犯嫌追緝中

更多民視新聞報導

才遭爆「恐列貪污被告」！凱思急幫黃國昌撇清 揚言提告週刊

民進黨台南市長初選之爭！台獨聯盟表態挺「這人」 台灣基進回應了

藍白惡擋總預算「TPASS」3月恐斷炊 陳其邁籲高抬貴手：以蒼生為念

