基隆公廁改造 化身城市美學新地標

基隆公廁意象改造計畫，打造兼具功能性與藝術感的公共空間。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市環保局推動以「海洋城市」、「有愛城市」為主題的公廁意象改造計畫，包括基隆火車站、基隆轉運站、三坑火車站、中正戶政事務所仁愛辦公室、仁愛區公所、外木山大武崙沙灘、外木山海興游泳池等多處觀光熱點公廁意象改造全數完工，打造兼具功能性與藝術感的公共空間，讓使用者自然感受基隆的城市風景與人情溫度。

基隆擁有豐富的港灣景致與深厚的人文底蘊，此次設計以「海洋生物」及「基隆人文特色」為創作主軸，選用具指標性的基隆市魚黑鯛、基隆小鮪魚（煙仔虎），及代表基隆季節性魚穫的鎖管為主角，並加入龍蝦、三點蟹、鳳螺、九孔、海龜、白鯧、紅目鰱、飛魚、白帶魚、胭脂蝦、馬頭魚、剝皮魚、水母、軟絲等在地海洋生物，整體圖像以擬人化、活潑的畫風呈現，搭配詼諧有趣的標語，並結合基隆地標建築與廟口夜市街景等人文特色，呈現出「海洋城市的熱情」與「有愛城市的人情」，讓公廁成為認識基隆的一扇窗口。

環保局長馬仲豪表示，優質的公廁環境是城市友善度與國際觀光競爭力的重要指標之一，藉由意象改造工程不僅大幅提升公廁整體觀感與使用品質，更展現基隆「山海共融、情感交織」的城市風格，讓首次來到基隆的旅客，從踏入公廁的那一刻起就能感受到港都的魅力，未來將持續結合公廁維護管理與景觀設計，分期推動其他地點改善工作。