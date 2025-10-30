基隆公車人力不足 市府：將視新運價進行調整
基隆市公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，市議員質疑市公車營運改革進度停滯不前，就連承諾的運價調整，也遲遲沒有進展。另外，市公車司機人力已經不足維持正常班次，議員要求市府正視市公車營運改革。市長謝國樑表示，由於《財劃法》爭議導致市府財政吃緊，司機待遇將視新運價公布後再進行調整。
基隆市議會定期會進行市政總檢討，無黨籍議員陳冠羽表示，市府允諾明年將透過運價調整，為公車司機調整待遇。但明年度總預算中，市公車處人事經費卻與今年一致，顯然沒有調整待遇打算。
陳冠羽指出，基隆市公車要維持正常班次，最少需要261名司機，但目前司機僅剩242人，且今年有4名司機將退休、明年也有8名司機退休，最近一次司機招考卻僅有8人報名，司機人力已經無法因應實際需求，卻還沒有調整司機待遇的計畫，許多駕駛幾乎沒有完整休息時間，他強調：「這已不只是勞動條件問題，更是公共安全危機。」
對此，謝國樑表示，市府原先打算在明年度為公車司機進行待遇調整，但因為市府財政吃緊，因此明年度並沒有針對公車處的人事預算進行調整，維持今年相同水準。他強調，他支持公車營運改革，也認為應該進行全市公車路網的調整，市府將要求交通處審慎評估，再進行調整。
陳冠羽認為，市府從頭到尾都「搞錯了改革方向」。他指出，基隆公車司機薪資普遍低於同業，加上市府遲遲不公告運價，導致交通處無法提供公車處「運價差補貼」，根本不需要額外編列市府預算。若市府再拖下去，不僅公車缺班、減班問題會惡化，連乘客安全都可能受到威脅。
基隆市公車處長鍾惠存表示，雖然明年度公車處人事經費沒有調漲，但公車司機的薪資待遇將於公車新運價公布實施後，依新運價去進行司機薪資待遇的調整，至於細節，則要等到新運價公布才能確定。另外，隨著今年公車運價調整後，未來基隆市公車運價將每2年進行一次檢討調整。
《交通》基隆公車人力不足 市府：將視新運價進行調整
基隆市公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，市議員質疑市公車營運改革進度停滯不前，就連承諾的運價調整，也遲遲沒有進展。另外，市公車司機人力已經不足維持正常班次，議員要求市府正視市公車營運改革。市長謝國樑表示，由於《財劃法》爭議導致市府財政吃緊，司機待遇將視新運價公布後再進行調整。 基隆市議會定期會進行市政總檢討，無黨籍議員陳冠羽表示,市府允諾明年將透過運價調整，為公車司機調整待遇。但明年度總預算中，市公車處人事經費卻與今年一致，顯然沒有調整待遇打算。 陳冠羽指出，基隆市公車要維持正常班次，最少需要261名司機，但目前司機僅剩242人，且今年有4名司機將退休、明年也有8名司機退休，最近一次司機招考卻僅有8人報名，司機人力已經無法因應實際需求，卻還沒有調整司機待遇的計畫，許多駕駛幾乎沒有完整休息時間，他強調：「這已不只是勞動條件問題，更是公共安全危機。」 對此，謝國樑表示，市府原先打算在明年度為公車司機進行待遇調整，但因為市府財政吃緊，因此明年度並沒有針對公車處的人事預算進行調整，維持今年相同水準。他強調，他支持公車營運改革，也認為應該進行全市公車路網的調整，市府將要求交通
