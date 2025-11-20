基隆公車充電樁經費算錯！藍發片諷中央挨轟

記者王郁蓁、黃澄柏／基隆報導

基隆市去年承諾會在2027年前建置完公車充電場站，可以用來配合中央補助購買的電動公車，進而改善基隆公車老舊問題，但國民黨基隆市黨部卻製作嘲諷短片，直指因為中央補助經費不包含充電樁，卻一直喊要電動公車，就像巨嬰行為，但民進黨基隆市議員許睿慈痛批，是基隆市政府自己的問題，明明就是公車處錯估預算，足足少編列7億。

基隆市長謝國樑（右）推動的電動公車政策，因充電樁預算編列錯誤而無法完成，基隆市議員許睿慈（左）質詢時無奈全寫臉上。

國民黨基隆市黨部影片：「現在不買就是騙子，我不是不買，是你媽媽，她給的錢只能夠買車，完全不給買充電樁，家裡沒電沒充電樁，車買回來只能當雕像放。」

動畫中，巨嬰喊話家裡要買充電樁，不買還要情勒自家人，嘲諷意味十足，但這影片出自國民黨基隆市黨部。

基隆市公車處長鍾惠存：「當時的確有低估的狀況。」

民進黨基隆市議員許睿慈：「所以你給的資訊，預算編列不實嗎？是不是預算編列不實？怎麼差這麼多？」

基隆市的電動公車充電樁預算編列錯誤。

基隆市議員許睿慈開轟，基隆市府電動公車跳票根本是自己錯估經費，卻做影片將責任推給能源政策，畢竟若依照市府原定期程2026、2027第三季前，要分別建置4座充電場站，一共要建置8座，只是如今卻連一座都沒有。

民進黨基隆市議員許睿慈：「是不是又是數學不好？」

基隆市長謝國樑：「這一題來說，數學是很不好的，不是不好而已，應該說...。」

基隆市長謝國樑（右）自嘲「數學是很不好的，不是不好而已...。」

民進黨基隆市議員許睿慈：「到底在做什麼？差了7億耶，不是7000萬、700萬，是7億耶，公車處你提交給交通部的計畫報告是這麼草率的嗎？」

預算整整少了7億，謝國樑自嘲數學不好。但根據交通部補助要點，建置充電場站是地方政府以及客運業者的責任，如今恐怕面臨有公車卻沒有電、跑不了，結果是基隆市府預算計算大出包。

