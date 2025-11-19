基隆公車底盤起火！ 乘客急逃命 公車處：離合器故障

基隆市 / 綜合報導

這起意外真的是嚇壞乘客，一輛基隆市的203線公車，行經深 澳 坑路，底部突然起火冒煙，司機發現後趕緊疏散乘客。而當時車輛後方還有一名外送員相當熱心，立刻停車幫忙，所幸處理得快，沒有人受傷。基隆市公車處表示，這起意外是離合器故障所造成，同款車都進廠一併檢修，來確保意外不會再發生。

外送員說：「大哥有沒有滅火器，你(公車)下面燒起來了，你(公車)下面燒起來了，快點滅火器。」聽見公車底部著火乘客一陣驚慌，還有長輩不慎跌坐在馬路上，也有人趕緊扶著其他長輩下車快步遠離，司機則是馬上拿出滅火器急忙滅火。

這起意外發生在今（19）日，一輛基隆市公車203深澳坑路線，行駛到一半車輛底部疑似起火冒煙，司機與乘客趕緊逃下車，後方外送員還停下來熱心協助滅火，外送員說：「剛好公車過去然後就是有煙，然後聞到燒焦味，過去之後稍微看一下它的車後，發現到一些火光。」基隆市公車處副處長曾令偉說：「因為是離合器的故障，所以它並沒有起火的事情發生，但是我們還是會加強車輛的管理和維修。」

基隆市公車處副處長表示，事故車的車齡大約11年，目前同款車有兩到三輛，都會進場確認車況，如果有問題就會一併維修，幸好這場意外沒有造成人員受傷，後續基隆市公車處則派拖車前往處理，這回乘客搭到著火的公車有驚無險，但事發原因可得仔細調查。

