基隆公車突竄煙！ 乘客嚇壞逃下車 熱心外送員助滅火

基隆一輛行駛203路線的公車，19號下午一點佐油突然竄煙，嚇得司機連忙靠邊停，疏散車上10幾名乘客，一名熱心外送騎士路過緊急協助滅火，據了解，是公車離合器故障導致竄煙，已經拖回保養廠檢修。

當日下午，這輛203路線公車在深澳坑路段行駛時，底盤突然冒煙並伴隨刺鼻的燒焦味，司機立即將車輛停靠路邊，打開前後車門讓乘客疏散。現場乘客紛紛急忙逃離，大家互相幫助，確保行動緩慢的長輩也能安全下車。

一名正好路過的外送員發現異常，聞到燒焦味後立即前往查看。他表示，當時看到車子底部有火光，司機可能也發現了問題，已將車停在路邊讓乘客下車。這位熱心外送員毫不猶豫地衝到車頭提醒司機，隨後兩人一起跑到車尾，趴在地板上查看冒煙的底盤。外送員協助使用滅火器控制住了情況，幫忙完成後便騎車離開現場。

基隆市公車處副處長曾令偉強調，所幸只是離合器故障導致冒煙，並未真正起火，但他們仍會加強車輛的管理和維修工作。據了解，這輛公車車齡已達11年，平時都有依規定進行正常保養。

事故發生後，該車已被拖回保養廠進行詳細檢修，事故原因仍在進一步釐清中。基隆市公車處表示，已經全面檢查所有同類型車輛，防止相似情況再次發生，避免乘客陷入危險處境。整起事件雖然造成驚慌，但因為司機和熱心外送員的及時處理，沒有造成任何人員傷亡。

