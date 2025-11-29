基隆公車處租用20輛低地板公車 提供友善大眾運輸服務

基隆市公車處向國光客運租用的低地板公車，已加入營運，讓年長者方便上下車，建構有愛無礙的公共運輸環境。(記者郭基生攝)

記者郭基生/基隆報導

為減少年長者上下公車爬樓梯之困擾，並提供輪椅族群及行動不便者更為友善的大眾運輸服務，基隆市公車處向國光客運租用二十輛低地板公車，公車處計畫同步汰換車齡超過12年的高底盤公車，建構有愛無礙的公共運輸環境。

公車處鍾惠存處長指出，基隆市已邁入超高齡化社會，常有年長者反映上下公車爬樓梯很辛苦，也有輪椅族群表示高底盤公車使得出行不方便，市府及公車處聽取各界的心聲後，向國光客運租用宜蘭縣轄二十輛市區低地板公車，車齡約七至八年，今年9月下旬起陸續上路配置於本市各行政區，提升低地板公車班次比例，提供更為友善的大眾運輸服務。

廣告 廣告

公車處表示，114年四月止，公車車隊規模為一百六十輛，其中低地板公車計七十八輛，占比約百分之四十九，租用低地板公車及汰換老舊公車後，截至十一月車隊規模略為擴大為一百七十輛，其中低地板公車計九十八輛，占比約百分之五十八，扣除因應本市山坡及道路狹小等限制所需之四十三輛中型巴士，單就大型公車數量計一百二十七輛，低地板公車占大型公車比例已超過四分之三。

公車處為提升本市大眾運輸服務品質，除了辦理新型電動公車採購外，同時將尋覓其他客運業者之協助，持續汰換舊型高底盤公車，以改善公車車齡老舊的問題。