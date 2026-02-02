基隆冬令發放圍爐 揚善青年展青春活力

歲末寒冬，慈濟基金會舉辦「北區冬令發放圍爐暨獨老關懷活動」，於1月31日與2月1日合計舉辦十二場次，遍及北北基、桃竹及澎湖、金門等離島地區，溫暖超過五千戶受關懷家庭。活動以「回娘家吃團圓飯」為主題，結合物資發放與圍爐餐敘，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會的關懷與人間的溫情。

1月31日，基隆靜思堂舉行冬令發放圍爐活動，為基隆地區(含部分新北地區)慈濟照顧戶、獨居長者(含志工親送到府家戶)提早獻上新年祝福，基隆市政府民政處處長呂謦煒、基隆市政府社會處副處長盛慧中及安樂區社政課課長何慶祥等人均到場預祝鄉親新春佳節愉快。

前來參加圍爐發放的鄉親在報到後，先自由參與分站活動，可以到義剪區，由美髮志工幫忙打理出新髮型，或是品嘗志工準備的暖心燒仙草，如有健康問題需要諮詢，慈濟人醫會的醫護志工也駐站提供服務；今年還有青年志工-揚善青年準備了趣味遊戲關卡，要跟今日前來的鄉親進行互動，此外，這群青年志工們在今年冬令圍爐活動還承擔了節目主持及上菜等桌邊服務，展現年輕人的善實力。

出生於台東、在花蓮居住過的阿福，目前定居基隆，身為街頭藝人的他，人生一路走來實在不容易，9歲時候因為家中發生火災導致右手跟耳朵嚴重燒傷，21歲時發生嚴重意外事故造成肢體損傷至今，但阿福並未意志消沉，具有街頭藝人資格的他，會前往淡水或基隆的潮境公園唱歌，長期陪伴的慈濟志工高麗虹也會不時到潮境公園幫阿福加油!

阿福表示，當年他在門諾醫院、花蓮慈濟醫院住院時接受到多方的幫忙，也是那時有護理師發現他的歌唱長才，巧妙的引介他去餐廳試唱，進而啟發他的歌唱興趣及後來走上街頭藝人之路，一路走來，阿福感恩許多貴人走入他的人生。

充滿年節氣氛的辦桌圍爐，一開始由人醫會醫護志工、慈濟志工以及揚善青年為大家獻上豐盛的菜餚，除了溫馨圍爐外，熱鬧活動跟著登場，除了有志工帶來懷舊金曲獻唱，青年志工們也帶來溫馨的帶動唱，期間除了穿插摸彩活動外，最後由阿福跟朋友一起為大家獻唱多首歌曲，讓鄉親帶著滿滿的祝福回家。

慈濟基金會表示，2026年全臺北中南東及離島(澎湖、金門)預計辦理56場冬令發放，預計全臺將近27000戶家庭受惠，每年農曆過年前舉辦冬令發放暨圍爐活動，為這些弱勢家庭獻上新年祝福。

撰文:李佩璇／攝影:李佩璇、林木枝、廖春長