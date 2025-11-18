基隆冰櫃焚屍案3凶嫌獲交保 檢方抗告高院發回更裁

基隆去年底發生冰櫃焚屍案，基隆地院日前辯論終結，3名被告各獲10萬及20萬元交保限制住居出境出海，檢方不服提抗告，高院認為交保金額過低且無電子監控發回更裁。

老翁屍體被對折棄置在貨車上冰櫃。（圖／資料畫面）

回顧此案，死者趙姓老翁（69歲）因積欠嫌犯陳男上百萬債務，陳男找來吳男等5人討債，疑對趙男凌虐致死將屍體焚燒後對折，放置在租來的貨車上冰櫃內，去年12月29日警方在基隆市信義區郊區找到貨車發現屍體，車上還放有冥紙與令旗，研判是為了防止死者尋仇。

案發後警方陸續將6名嫌犯查緝到案移送基隆地檢署，6人訊後均遭羈押禁見，基隆地檢署4月偵結起訴6名嫌犯，案件移審基隆地院，江男坦承犯行陳男及吳男僅坦承妨害自由、遺棄屍體，但否認妨害自由致死罪，當時法院裁定6人羈押禁見。

日前基隆地院言詞辯論終結，認為嫌犯陳張成、江德山、吳志傑3人無繼續羈押必要，3人獲20萬元及10萬元不等交保，並限制住居、出境及出海7個月，檢方不服裁定向高院提出抗告。

案經高院審理，法官認為3人案發後均有逃亡事實，所犯最低本刑為10年以上有期徒刑重罪，且重罪部分3人均否認犯行僅坦承輕罪，逃匿規避審判進行及刑罰執行可能性高；其中陳男曾涉犯跨境運毒案假釋中且財力頗豐，可見其在國外有相當能力與聯繫管道。

高院審酌3人限制住居地址均非原本住所，釋放在外難確保日後司法程序進行，且原審裁定交保金額過低，對3人不具拘束力也難防止逃亡不符合比例原則，另3人未接受科技監控，認定檢方抗告有理，裁定撤銷3人交保發回基隆地院更裁。

