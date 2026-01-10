基隆凌晨惡火！父女嚴重嗆傷「倒臥房間」急插管搶救

基隆市百五街一棟公寓於今（10）日凌晨發生嚴重火警。（圖／東森新聞）





基隆市百五街一棟公寓於今（10）日凌晨發生嚴重火警，消防人員獲報到場時，火舌已從3樓陽台竄出，導致受困屋內的一對父女因嚴重嗆傷陷入昏迷，目前兩人均在醫院插管搶救中。

凌晨惡火消防破門搜救

凌晨1時許，百五街民宅突然竄出濃煙，消防局接獲報案後立即出動13車25人前往搶救。消防人員抵達現場時，熊熊火光正從3樓陽台竄出，由於現場大門深鎖且有民眾受困，搜救小隊隨即射水掩護並緊急破門進入屋內搜索。

消防人員在房間內發現倒臥的50多歲趙姓男子及其25歲的女兒，兩人因吸入大量濃煙導致嚴重嗆傷且失去意識，救護車隨即將兩人送往基隆長庚醫院，目前仍持續插管搶救中。

警消獲報即到場救援。（圖／東森新聞）

疑似電視櫃起火鑑定釐清中

這起火勢於凌晨1時28分順利撲滅，現場留有遍地消防泡沫。根據火調人員初步了解，前陽台的電視櫃燃燒狀況最為嚴重，疑似是火勢最初竄出的地方，但詳細的起火原因以及確切的發火經過，仍有待消防局火調科進一步調查釐清。

