基隆凌晨槍響2男談判變調1人遭槍殺 警埋伏逮捕嫌犯

基隆市盧姓男子與鄭姓男子因故積怨，兩人相約今天凌晨在大武崙工業區附近談判，雙方在車內交談後發生口角，盧男朝鄭男連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男右側胸腔，導致鄭男死亡。基隆市警察局獲報，上午前往埋伏逮捕盧男，並在盧男住家尋獲1把手槍及7顆子彈，全案朝殺人罪嫌偵辦。

基隆市盧姓男子15日凌晨在車內朝鄭姓男子連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男胸腔，導致鄭男死亡，警方上午埋伏逮捕盧男，並將涉案鄭男駕駛的車輛（白色車輛）拖離武訓街現場蒐證。（讀者提供／中央社）

知情人士指出，34歲鄭男與33歲盧男曾是好友，兩人均有幫派背景，因細故積怨已久，鄭男日前曾對盧男嗆聲要到盧男家中開槍，兩人相約今天凌晨至大武崙工業區附近談判。

鄭男凌晨將保時捷停在案發現場武訓街，盧男疑進入車內副駕駛座，雙方交談後發生口角，盧男亮出手槍，卻遭鄭男嗆聲「你不敢開槍」，盧男便連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男右側胸腔，盧男見鄭男尚有氣息，將鄭男拖到後座便離去。

警方表示，接獲鄭男家人報案，指鄭男開車外出處理事情卻遲未回家，認為事有蹊蹺，因此展開追查。今天上午在武訓街找到保時捷時，發現鄭男躺在後座，破窗後確認鄭男已明顯死亡。

基隆市警察局第四分局成立專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦，派員前往盧男住處埋伏，上午8時許見盧男下樓，便將其逮捕。

專案小組隨後在盧男住家找到1把手槍、7顆子彈，是否為涉案槍枝有待鑑定，盧男被逮時辯稱已去電向警方表達投案意願，落網時卻未攜帶槍彈在身上，警方認為盧男的辯詞不可採信。至於這起凶殺案是否與毒品糾紛或網路賭博有關，有待警方釐清。

基隆市盧姓男子15日凌晨在車內朝鄭姓男子連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男胸腔，導致鄭男死亡，警方上午埋伏逮捕盧男，並在盧男住處找到1把手槍和7顆子彈（圖），是否為涉案槍枝有待鑑定。（讀者提供／中央社）

