基隆初一至初四提供臨時托育 每日4名額助家長安心過年

為因應春節連假期間的臨時托育需求，基隆市政府兒童及少年事務處規劃於2月17日至2月20日（農曆年初一至初四）推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，讓家長在返鄉、團聚或臨時行程安排時，能獲得即時且安心的托育協助。

基隆市春節初一至初四提供兒童定點臨時托育服務。（圖／基隆市政府兒童及少年事務處提供）

兒少處處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況產生臨時托育需求。市府特別於春節初一至初四提供臨時托育服務，家長可將孩子送托至仁愛親子館（基隆市仁愛區光一路28號5樓），每日提供4個送托名額，其中保留1個名額供當天電話預約。

收托對象為滿6個月至未滿6歲之幼兒，收費標準為每小時150元。托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。有臨時托育需求的家長可透過線上申請或致電仁愛親子館洽詢，電話02-2431-9096。

吳雨潔進一步指出，春節是闔家團圓的重要節日，市府希望不僅照顧孩子，也能成為家長最堅實的後盾。透過春節期間持續提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。

