基隆到新店雙和通勤時間長 民眾建議開國3直達車

基隆通勤族大都乘坐國道客運再轉乘捷運。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有近十萬通勤族，很多都乘坐國道客運再轉乘捷運，最近有民眾反映，基隆往新北市新店、雙和或台北市文山區，通勤時間長又常塞車，希望基隆市政府能夠協調客運業者開闢經國3往新店或雙和的直達車，以紓解現有國道客運的人流。市府交通處表示，將與公路局與客運業者協調，綜合考量開闢路線或現有路線增班的可行性評估。

基隆市民眾反映，往雙北的通勤族多乘坐國道客運，大多到台北市的市府轉運站、南港站，再轉乘捷運或公車前往雙北的其他地區。且國道客運大多行經國道1號，但汐止路段易塞車，相對的國3的利用率偏低，若能利用國道3號開闢開往台北市文山區、新店、中永和方向直達車，可以有效紓解現有國道客運的人流。另一方面，也可藉由現行的TPASS或觀光套票方式，帶動民眾假日期間來訪基隆的意願。

目前基隆市往返新店、雙和等地區的國道客運，包括了1551及1550路線，都繞經台北市區，前者繞行基隆路、後者繞行建國北路，上下班尖峰時間常大排長龍且通勤時間很長，通勤族很辛苦。

基隆市交通處表示，將與公路主管機關公路局及客運業者提出協調，透過綜合考量客運路線條件(如路線尖峰滿載、離峰載客、駕駛與保養人力支援等課題)，評估路線可行性。

民眾建議市府協調客運業者開闢國3往新店、雙和的直達車，紓解通勤人流。(記者盧賢秀攝)

