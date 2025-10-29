基隆創世牙科義診 醫療人文見微知著

北區慈濟人醫會，每年安排兩次前往創世基金會基隆分院，為植物人提供口腔醫療保健。由於每一位院友都需要多人協助，因此團隊共有91人前往，許多人有豐富的合作經驗，細心體貼安住院友的心。

慈濟人醫會牙科助理 黃安敏：「我們要洗嘍 洗(口腔)裡面嘍，放輕鬆喔 好。」

大聲預告下一個步驟，給植物人一聲聲安心與信賴。

慈濟人醫會牙科助理黃 安敏：「他們(植物人)也會害怕，我們沒辦法去想像的，(所以)我們要知足 感恩 善解，還要加上包容。」

基隆市牙醫師公會醫師 梁奕檳：「那也很感謝病人，他們是植物人 可是他們的意識，對痛的意識 還是非常地清楚，所以我們在治療期間，也是要非常地小心，也是要顧到病人的感受。」

每一位植物人身邊，六 七雙手，有牽著手的、有摸著頭的、還有醫師為他按摩雙頰，鼓勵他張開嘴巴、放輕鬆，接受口腔檢查或牙齒治療。

基隆市牙醫師公會醫師 黃韋翰：「要特別感謝師兄師姊們的協助，患者他們就可以在比較輕鬆，自在的環境之下，配合的程度就會比較好。」

台北慈濟醫院醫師 許義榮：「幫他處理完 我們幫他安撫好以後，一般從他的心跳 血氧看 都OK，我們也很安慰。」

每年兩次，創世基金會基隆分院裡，北區慈濟人醫會的歌聲，常常會蓋過洗牙機的吱吱嘎響。對於植物人來說，有愛的聲音，是最美又不苦口的良藥。

