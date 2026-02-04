基隆劉銘傳隧道重新開放 走訪台灣第一座鐵路隧道、順遊獅球嶺砲台、交通資訊一次看！

劉銘傳隧道為台灣唯一保存下來的清代鐵路隧道，更是台灣巡撫劉銘傳治理台灣時留下的現代化設施見證，極具歷史價值及文化保存意義，歷經多年整修後重新開放。隧道內終年清涼，還是葉鼻蝠喜愛的棲息環境，目前配合蝙蝠生態習性開放自由參觀、定點導覽皆不用預約，非常適合全家同遊一起認識人文歷史和自然生態。

劉銘傳隧道小知識

全長235公尺的劉銘傳隧道，點上燈光後格外有氛圍，北口處設置解說牌可了解隧道的歷史背景及挖砌的艱辛，南口處水波紋投影別具特色，其上方更有劉銘傳所題的「曠宇天開」字樣。

劉銘傳隧道因地質狀況複雜，耗時30個月建造完成，是台灣第一座鐵路基隆－新竹段中困難度最高的路段。為求盡早開通隧道，當時南、北端一同開鑿，但因開挖的高度誤差而導致需要進行修改才能水平銜接兩端，在參觀隧道時不妨留意。

◆開放時間：每週二～週日上午9:00～下午17:00、週一公休

◆定點導覽：每週五～週日，分二梯次，上午10:00、下午14:00（每梯次以30人為限，約20～30分鐘，跟著導覽員走即可）

◆集合地點：隧道外值班室（基隆市安樂區崇德路129號附近）

◆配合蝙蝠時期，隧道人數限制：12月至2月不限人數、3月至4月50～60人、5月至8月30～40人、9月至11月70～80人

劉銘傳隧道資訊（圖片來源：基隆市文化觀光局）

劉銘傳隧道參觀動線

◆動線1：隧道北口→隧道南口→往上走步道→T字路口往右→獅球嶺 北峰觀景台→平安宮（步行約40分鐘）

◆動線2： 隧道北口→隧道南口→往上走步道→T字路口往左→獅球嶺 西砲台→先生祠→德天宮（步行約1小時）

劉銘傳隧道參觀提醒

隧道內的生態環境吸引台灣葉鼻蝠棲息，尤其在5-9月的繁殖期及育幼期更容易見到牠們的身影。提醒入內時請保持安靜，參觀時應戴上口罩，並避免使用閃光燈、手電筒等干擾葉鼻蝠棲息。同時，因步道草木茂密，爬蟲類、蜂類及蚊蟲較多，建議穿著長袖衣褲、包鞋與長襪，以避免蚊蟲叮咬與物理性傷害。保護自然環境也一同愛護這座古蹟隧道。

劉銘傳隧道附近美食

◆隧道北口→成功市場地下美食廣場（步行約15分鐘）

◆市場周邊美食：榮生魚片（週一公休）、正豐鵝肉（週二公休）、嘉品豆漿（下午17:00營業）

◆附近停車場：嘟嘟房基隆成功站

順遊獅球嶺砲台步道

獅球嶺砲台周邊步道正式開放，步道完整連接台灣第一座鐵路隧道「劉銘傳隧道」南北口，成為基隆兼具自然、生態與文化歷史的新型亮點路線，走進山林的同時，也能一路走進百年前的鐵道故事。配合步道啟用，劉銘傳隧道也改為全日常態開放，為了保護生態，每年3到11月會控管人流。

整條路線安全度也更好、景觀品質更佳，砲台、山景、歷史遺跡一次到位，更成功串聯中央砲台、北峰至西砲台等重要文化資產， 這條步道動線更完整、體驗更友善，每週五到日還有定點導覽，而且是老少咸宜的山徑，可依體力選擇約40或60分鐘的路線，不用趕路也不必走的太辛苦，非常適合慢慢散步，一起來深入探訪百年鐵道文化與獨特在地生態。

獅球嶺砲台周邊步道串連劉銘傳隧道（圖片來源：基隆市政府）

劉銘傳隧道交通資訊

◎大眾運輸：

基隆火車站(南站)：407、408至「自強隧道口站」下車，步行約6分鐘

基隆轉運站(公車)：501、502、506、509、801、802、803至「自強隧道口站」下車，步行約6分鐘

臺北公車787、789、791至「自強隧道口站」下車，步行約6分鐘

基隆客運1031至「自強隧道口站」下車，步行約6分鐘

泰樂客運1558至「自強隧道口站」下車，步行約6分鐘

◎自行開車：國道1號→基隆端→左轉忠一路→左轉中山一路→沿樂業一路靠右→樂建收費停車場（基隆市中山區成功二路79號後方），步行約10分鐘

資料來源：基隆市政府文化觀光局

資料整理：Vinge

