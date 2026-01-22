基隆勇消摘面罩救人缺氧殉職 蔣萬安哀悼
[NOWnews今日新聞] 基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨日深夜發生奪命火警，造成1女住戶、1消防員身亡。其中，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場救人，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，造成不幸殉職。台北市長蔣萬安今（22）日哀悼表示，「任務結束，辛苦了！」
蔣萬安今日下午視導臺北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練，隊伍集結與講評前，蔣萬安先與參加演練的警、消、市府同仁默哀一分鐘，哀悼基隆大火中殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑。
蔣萬安表示，「詹能傑隊長告訴他任務結束，辛苦了」，也希望大家一起為救治中的消防弟兄為他們集氣。
