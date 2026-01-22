基隆勇消摘面罩救人缺氧殉職 蔣萬安哀悼

▲台北市長蔣萬安視導臺北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練後講評。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨日深夜發生奪命火警，造成1女住戶、1消防員身亡。其中，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場救人，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，造成不幸殉職。台北市長蔣萬安今（22）日哀悼表示，「任務結束，辛苦了！」

蔣萬安今日下午視導臺北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練，隊伍集結與講評前，蔣萬安先與參加演練的警、消、市府同仁默哀一分鐘，哀悼基隆大火中殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑。

蔣萬安表示，「詹能傑隊長告訴他任務結束，辛苦了」，也希望大家一起為救治中的消防弟兄為他們集氣。

▲基隆消防局小隊長詹能傑救火殉職，火調人員初步研判起火原因是失火民宅對講機短路，再引燃屋內大量回收衣物。（圖／翻攝畫面）

